17 Февр. 2020 2020-02-17T08:10:56+03:00

Она жива, с ней все в порядке

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В Краснодаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку. Представители общественной организации «Поиск пропавших детей» сообщают, что она жива, с ней все в порядке.

Школьница вышла из дома в переулке Ленинском 16 февраля около полудня, вечером домой она не вернулась. Девочка заходила в магазин, где ее зафиксировали камеры видеонаблюдения, а после следы ее обрывались.

Родные забили тревогу и сразу же подали заявление в полицию. К поиску подключились не только правоохранители, но волонтеры.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девочку воспитывает только бабушка. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проверяют обстановку в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU