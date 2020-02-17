2020-02-17T08:25:04+03:00
Общество

В Сочи местные жители выбрали территории для новых парков и скверов

В каждом внутригородском районе было представлено по два проекта
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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16 февраля в Сочи прошло рейтинговое голосование за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2021 году.

- Участки открылись утром в Адлерском, Хостинском, Центральном и Лазаревском районах. Всего их было подготовлено 24 в разных микрорайонах города и сельских округах. Отдать свой голос мог любой житель старше 14-ти лет, зарегистрированный на курорте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В каждом внутригородском районе было представлено по два проекта. В 16:00 счетные комиссии приступили к подсчету голосов, окончательные результаты будут объявлены 20 февраля.

Напомним, 16 февраля голосование по выбору зеленых зон проходило и в кубанской столице. Горожане выбирали из 14 зон, расположенных в разных частях Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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