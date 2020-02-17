В Сочи произошел пожар в частном доме
В 00:37 диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании в пригороде Сочи. К месту вызова были направлены подразделения МЧС России.
Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом на площади 150 квадратных метров. На тушение были поданы 3 ствола Дельта, организованна работа 2 звеньев газодымозащитников.
В 01:05 локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, в 02:01- ликвидировали.
- В тушении участвовали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, в Туапсе следователи проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU