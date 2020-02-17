17 Февр. 2020 2020-02-17T08:36:35+03:00

В Сочи произошел пожар в частном доме Фото: Архив "КП"

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

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В 00:37 диспетчеру МЧС поступило сообщение о возгорании в пригороде Сочи. К месту вызова были направлены подразделения МЧС России.

Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом на площади 150 квадратных метров. На тушение были поданы 3 ствола Дельта, организованна работа 2 звеньев газодымозащитников.

В 01:05 локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, в 02:01- ликвидировали.

- В тушении участвовали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Туапсе следователи проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU