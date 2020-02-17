Новороссийские десантники в ходе марш-броска преодолели более 1500 километров

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:08:14+03:00

Они прибыли в город Суворов Тульской области

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В рамках масштабного комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию Победы в ВОВ, десантники преодолели уже более 1500 километров. Они прибыли в город Суворов Тульской области.

Военнослужащие возложили венки и цветы к вечному огню, после прошел торжественный митинг. На дворцовой площади десантники продемонстрировали приемы армейского рукопашного боя. Также выступил с репертуаром военных песен оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

- Следующий город, в котором десантники проведут торжественно-патриотические акции, будет Малоярославец, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU