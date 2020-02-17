2020-02-17T09:40:35+03:00
Общество

Набережная реки Сочи предстает буквально "в новом свете"

Новое уличное освещение появилось в популярной прогулочной зоне Сочи
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Инком"Фото МКУ "Инком"
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На набережной реки Сочи, в наиболее любимом горожанами и гостями города месте для прогулок, установлены более 80-ти современных уличных светильников со светодиодными элементами.

В ходе работ на набережной, которые длились три недели, здесь проложено более 2,5 километров новых электросетей.

Как подчеркивают в мэрии Сочи, это лишь одна из составляющих большой работы по благоустройству исторического центра города. Масштабная реконструкция ведется и на другой набережной-приморской, в районе старейшего городского пляжа Ривьера. Основной объем работ намечено завершить к началу мая.

-Это серьезные проекты, которые требуют тщательной проработки, учитываются все детали, - рассказал "КП-Кубань" первый заместитель главы города Сочи Денис Юрковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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