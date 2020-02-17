Капитан «Локо» вырвал победу и звание лучшего снайпера МВЗ
Баскетболист «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон стал лучшим снайпером МВЗ. Конкурс трехочковых ждали абсолютно все болельщики «Локо», он проводился в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
Соревнования состоялись в Москве 16 февраля. Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон стал победителем конкурса трехочковых второй год подряд.
Он вырвал победу и звание лучшего снайпера МВЗ у Бранко Мирковича (клуб «Цмоки-Минск»). Они набрали одинаковое количество очков, поэтому было решено провести супер раунд. Бранко выбил всего 4 очка, а Виталий – 5.
- Капитан защитил свой титул и вновь стал лучшим снайпером Матча Всех Звезд. Браво, - отметили в пресс-службе «Локомотив-Кубань».
ИСТОЧНИК KP.RU