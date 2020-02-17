Капитан «Локо» вырвал победу и звание лучшего снайпера МВЗ

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:47:30+03:00

Он отметился в конкурсе трехочковых бросков

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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон стал лучшим снайпером МВЗ. Конкурс трехочковых ждали абсолютно все болельщики «Локо», он проводился в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Соревнования состоялись в Москве 16 февраля. Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон стал победителем конкурса трехочковых второй год подряд.

Он вырвал победу и звание лучшего снайпера МВЗ у Бранко Мирковича (клуб «Цмоки-Минск»). Они набрали одинаковое количество очков, поэтому было решено провести супер раунд. Бранко выбил всего 4 очка, а Виталий – 5.

- Капитан защитил свой титул и вновь стал лучшим снайпером Матча Всех Звезд. Браво, - отметили в пресс-службе «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU