2020-02-17T10:03:26+03:00
Общество

В Сочи задержаны серийные поджигатели

Своими действиями мужчины нанесли ущерб в более чем 2 миллиона рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В Сочи задержаны 20-летний местный житель и 32-летний приезжий из Абхазии по подозрению в массовых умышленных поджогах. По данным полиции, подозреваемые, в течение почти полугода, шесть раз поджигали имущество своих недругов.

В огне погибли, в частности, дом, кафе и машина местных жителей, которые, как говорится в официальных сводках полиции, состояли с поджигателями "в неприязненных отношениях". Потерпевшие и подали заявление в правоохранительные органы. Оперативникам угрозыска удалось задержать злоумышленников на одной из улиц Сочи.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Фигуранты арестованы, им грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали "КП-Кубань" в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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