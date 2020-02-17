В Краснодаре пройдут соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия
В краевой столице пройдут соревнования МВД России по стрельбе из боевого ручного оружия на приз Героя России Шендрика. Они посвящены Дню защитника Отечества.
- 18 февраля в университете состоится открытие игр. Участие в соревнованиях примут 18 команд, представляющих образовательные организации МВД и правоохранительные органы Кубани, Ставрополья, Калужской области, Крыма, Самарской области, Республики Татарстан, - сообщили в пресс-службе Краснодарского университета МВД России.
Участники будут соревноваться в медленной и скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров, из автомата из трех положений на дистанции 100 метров.
СПРАВКА "КП"
Герой России полковник Евгений Шендрик – председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, председатель Совета Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В прошлом командир регионального специального подразделения Управления «Альфа» ЦСН ФСБ России.
ИСТОЧНИК KP.RU