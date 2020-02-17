2020-02-17T12:25:05+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдут соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия

Открытие состоится 18 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: Краснодарского университета МВД РоссииФото: Краснодарского университета МВД России
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В краевой столице пройдут соревнования МВД России по стрельбе из боевого ручного оружия на приз Героя России Шендрика. Они посвящены Дню защитника Отечества.

- 18 февраля в университете состоится открытие игр. Участие в соревнованиях примут 18 команд, представляющих образовательные организации МВД и правоохранительные органы Кубани, Ставрополья, Калужской области, Крыма, Самарской области, Республики Татарстан, - сообщили в пресс-службе Краснодарского университета МВД России.

Участники будут соревноваться в медленной и скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров, из автомата из трех положений на дистанции 100 метров.

СПРАВКА "КП"

Герой России полковник Евгений Шендрик – председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, председатель Совета Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В прошлом командир регионального специального подразделения Управления «Альфа» ЦСН ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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