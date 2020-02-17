17 Февр. 2020 2020-02-17T10:44:34+03:00

Территорию в районе улиц Длинной и Красноармейской сделают уголком истории Екатеринодара

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Глава города Евгений Первышов озвучил на главной планерке, что администрация Краснодара восстановит дом купца Лихацкого. Мэр дал поручение начать процедуру подготовки документов для восстановления объекта культурного наследия. Также обсудят возможность комплексного обновления части квартала.

- Разработку проекта и реставрацию здания проведут за счет городского бюджета. В нем есть необходимый резерв, чтобы выполнить эти работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Появится рабочая группа по проекту сохранению памятника, в нее войдут историки и эксперты, специалисты Управления государственной охраны объектов культурного наследия края, активные горожане. Департамент муниципальной собственности и городских земель подготовит все необходимые документы. Курировать реализацию будет помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU