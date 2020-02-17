17 Февр. 2020 2020-02-17T11:18:35+03:00

В Курганинском районе мужчина убил знакомого, который обвинил его в краже телефона Фото: Архив "КП"

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Следственным отделом СКР по Краснодарскому краю 37-летний местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений 49-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Инцидент произошел в ночь на 23 января. К мужчине, который временно проживал в заброшенном доме на улице Люксембург в Курганинске, пришел его 37-летний знакомый.

Гость обвинил местного жителя краже телефона у их общего знакомого. Началась драка, в ходе которой подозреваемый избил потерпевшего. Смерть мужчины наступила на месте в результате причиненной ему тупой травмы живота.

- На следующий день тело погибшего обнаружили местные жители, которые вызвали полицию, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU