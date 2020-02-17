На Кубани обнаружили обгоревшие человеческие кости

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:23:08+03:00

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Инцидент произошел в Ленинградском районе в хуторе Андрющенко. Местный житель, который выгуливал собаку, обнаружил в сгоревшем строении человеческие кости. Об этом он сообщил в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Они нашли также фрагменты сгоревшей ткани. Вещи подходили под описание одежды без вести пропавшего 47-летнего местного жителя. Мужчину начали искать еще в январе 2018 года, но до сих пор информации о его местонахождении не было.

- Останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По окончании проверки будут принято процессуальное решение, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU