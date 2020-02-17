В лесопосадке у трассы в Тимашевском районе обнаружили тело женщины

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:45:04+03:00

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Как удалось узнать «КП»-Кубань», в Тимашевском районе у трассы, ведущей в сторону Славянска-на-Кубани, было обнаружено безжизненное тело женщины.

- Я проезжал поздно вечером, - рассказал «КП» местный житель. – Но ничего сверхъестественного и необычного не видел, было темно. Через некоторое время мне позвонил следователь, он посмотрел по камерам видеонаблюдения номера моей машины. Спросил, видел ли я белую машину на съезде с дороги между хутором Ольховским и поселком Советским. Я объяснил, что кроме грузовиков-обочечников, которые останавливаются на этом участке трассы на ночевку, ничего не заметил.

В пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

- В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU