Мемориал погибшим воинам отреставрировали в Динском районе
В Динском районе благоустроили мемориальный комплекс погибшим воинам. Ремонт проводился в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». На обновление из всех уровней бюджета выделили более 712 тысяч рублей.
- Такого крупного ремонта здесь давно не проводили. Были изготовлены бортовые камни из бетона, уложены мраморные плиты, заменена тротуарная плитка. Также выгравировали имена 149 погибших и похороненных в этой могиле героев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В 2020 году отремонтируют 111 воинских захоронений и более 4 тысяч имен погибших нанесут на мемориалы в 64 городских и сельских поселениях края. На эти цели выделили 173 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU