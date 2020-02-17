2020-02-17T11:58:20+03:00
Общество

Мемориал погибшим воинам отреставрировали в Динском районе

На это из всех уровней бюджета выделили более 712 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Динском районе благоустроили мемориальный комплекс погибшим воинам. Ремонт проводился в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». На обновление из всех уровней бюджета выделили более 712 тысяч рублей.

- Такого крупного ремонта здесь давно не проводили. Были изготовлены бортовые камни из бетона, уложены мраморные плиты, заменена тротуарная плитка. Также выгравировали имена 149 погибших и похороненных в этой могиле героев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 году отремонтируют 111 воинских захоронений и более 4 тысяч имен погибших нанесут на мемориалы в 64 городских и сельских поселениях края. На эти цели выделили 173 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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