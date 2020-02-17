В Сочи врачи спасли пациентку с синдромом Лайелла

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:10:57+03:00

У девушки были обширные высыпания по всему телу и высокая температура

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В Сочи в больницу №4 доставили жительницу города. На ее теле были обширные высыпания по всему телу и высокая температура. Как выяснилось, пациентка 7 дней самостоятельно лечилась от стоматита.

Врачи поставили девушке диагноз: синдром Лайелла. Это редкое заболевание характеризуется высыпаниями по всему телу, включая ладони, стопы и слизистые оболочки.

- Синдром спровоцировали лекарства, которые пациентка пила при самостоятельном лечении. Несколько дней в реанимации врачи спасали жизнь местной жительницы. Когда состояние больной стабилизировалось, лечение было продолжено в палате интенсивной терапии, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Только спустя полтора месяца интенсивного лечения кожа больной пришла в норму, и ее выписали. В дальнейшем ей рекомендована консультация врача-аллерголога.

ИСТОЧНИК KP.RU