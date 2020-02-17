В Сочи врачи спасли пациентку с синдромом Лайелла
В Сочи в больницу №4 доставили жительницу города. На ее теле были обширные высыпания по всему телу и высокая температура. Как выяснилось, пациентка 7 дней самостоятельно лечилась от стоматита.
Врачи поставили девушке диагноз: синдром Лайелла. Это редкое заболевание характеризуется высыпаниями по всему телу, включая ладони, стопы и слизистые оболочки.
- Синдром спровоцировали лекарства, которые пациентка пила при самостоятельном лечении. Несколько дней в реанимации врачи спасали жизнь местной жительницы. Когда состояние больной стабилизировалось, лечение было продолжено в палате интенсивной терапии, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Только спустя полтора месяца интенсивного лечения кожа больной пришла в норму, и ее выписали. В дальнейшем ей рекомендована консультация врача-аллерголога.
ИСТОЧНИК KP.RU