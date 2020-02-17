На Кубани водитель «Волги» влетел в электроопору

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:57:01+03:00

Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным

Изменить размер текста: A A

14 февраля в 16:30 в станице Успенской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 52-летний местный житель за рулем автомобиля марки «ГАЗ 3110» съехал на левую обочину дороги, после чего влетел в электроопору.

- В результате аварии водитель и две пассажирки с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Напомним, днем в воскресенье, 16 февраля, в Краснодаре произошла авария с участием такси. На пересечении улиц Аэродромная и Рылеева столкнулись сразу три автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU