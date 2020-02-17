2020-02-17T12:42:50+03:00
Общество

В Сочи родители выпускников сдадут ЕГЭ по истории

Экзамен пройдет в рамках всероссийской акции
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи родители выпускников напишут ЕГЭ по истории. Им покажут всю процедуру проведения экзамена – от рассадки в аудиториях и печати контрольных измерительных материалов, до заполнения бланков с ответами.

- Экзамен состоится 28 февраля в средней школе №24 в рамках всероссийской акции. Начало в 15:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Это мероприятие проводят в целях ознакомления. Проект призван помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменационной кампании

Напомним, на Кубани более 27 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2020 году. Это как одиннадцатиклассники, так и выпускники прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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