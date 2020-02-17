2020-02-17T13:56:23+03:00
Здоровье

В онкодиспансерах Краснодарского края состоялся День открытых дверей

Осмотр прошли 1723 человека
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Профилактическая акция состоялась в минувшую субботу в Краснодаре, Армавире, Сочи, Новороссийске и Ейске. Онкологи осмотрели 1723 человека.

- Медики выявили 57 предопухолевых заболеваний, у 74 пациентов заподозрили злокачественные новообразования, – сообщили пресс-службе администрации Краснодарского края.

В День открытых дверей все желающие могли без предварительной записи и направления получить консультации у специалистов.

Традиционная акция краевого минздрава была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака. Мероприятие направлено на выявление заболеваний на ранней стадии и информирование населения о факторах риска развития опухолей.

Напомним, в Сочи врачи спасли пациентку с синдромом Лайелла. У девушки были обширные высыпания по всему телу и высокая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне