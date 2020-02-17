В онкодиспансерах Краснодарского края состоялся День открытых дверей

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:56:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Профилактическая акция состоялась в минувшую субботу в Краснодаре, Армавире, Сочи, Новороссийске и Ейске. Онкологи осмотрели 1723 человека.

- Медики выявили 57 предопухолевых заболеваний, у 74 пациентов заподозрили злокачественные новообразования, – сообщили пресс-службе администрации Краснодарского края.

В День открытых дверей все желающие могли без предварительной записи и направления получить консультации у специалистов.

Традиционная акция краевого минздрава была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака. Мероприятие направлено на выявление заболеваний на ранней стадии и информирование населения о факторах риска развития опухолей.

Напомним, в Сочи врачи спасли пациентку с синдромом Лайелла. У девушки были обширные высыпания по всему телу и высокая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU