В онкодиспансерах Краснодарского края состоялся День открытых дверей
Профилактическая акция состоялась в минувшую субботу в Краснодаре, Армавире, Сочи, Новороссийске и Ейске. Онкологи осмотрели 1723 человека.
- Медики выявили 57 предопухолевых заболеваний, у 74 пациентов заподозрили злокачественные новообразования, – сообщили пресс-службе администрации Краснодарского края.
В День открытых дверей все желающие могли без предварительной записи и направления получить консультации у специалистов.
Традиционная акция краевого минздрава была приурочена к Всемирному дню борьбы против рака. Мероприятие направлено на выявление заболеваний на ранней стадии и информирование населения о факторах риска развития опухолей.
Напомним, в Сочи врачи спасли пациентку с синдромом Лайелла. У девушки были обширные высыпания по всему телу и высокая температура.
ИСТОЧНИК KP.RU