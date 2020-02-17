На пляже Ривьера в Сочи развернулась масштабная реконструкция

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:18:02+03:00

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский 17 февраля посетил приморскую набережную в районе пляжа Ривьера. Рядом со старейшим пляжем Сочи развернулась масштабная реконструкция. Демонтируются незаконные конструкции и устаревшие объекты.

Пляж освобождается от десятков торговых объектов и общепита. В верхней части набережной воссоздается сквер, ранее занятый магазинами с курортным ширпотребом.

-Основная задача новой концепции – максимальная открытость общественных территорий, комфортное пребывание на набережной горожан и гостей курорта, - рассказал "КП-Кубань" глава Сочи.

В итоге в центре Сочи появится большая прогулочная зона у моря протяженностью около 4 километров-от Ривьеры до сочинского цирка.

Первый этап реконструкции набережной планируется завершить к 1 июня. Здесь появятся обширные зеленые зоны, клумбы, а также спортивные площадки. Новым элементом набережной станет лестница при входе на пляж, оборудованная современными пандусами.

А осенью 2020 года строители приступят к возведению нового пешеходного моста через реку Сочи, для того чтобы создать сквозную прогулочную зону между пляжами Ривьера и Маяк. Полностью работы планируется завершить к концу 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU