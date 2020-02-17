17 Февр. 2020 2020-02-17T13:19:04+03:00

В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Кубани, находившегося в федеральном розыске Фото: Архив "КП"

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Сотрудники уголовного розыска Белоглинского района получили информацию о том, что 27-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске, скрывается от следствия в Санкт-Петербурге.

Мужчину разыскивали за совершение имущественного преступления. Кубанские полицейские, находясь в служебной командировке в Санкт-Петербурге, задержали его.

- Местного жителя доставили в ОМВД России по Белоглинскому району. Он уже передан инициатору розыска, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU