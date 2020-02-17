В Санкт-Петербурге полицейские задержали жителя Кубани, находившегося в федеральном розыске
Сотрудники уголовного розыска Белоглинского района получили информацию о том, что 27-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске, скрывается от следствия в Санкт-Петербурге.
Мужчину разыскивали за совершение имущественного преступления. Кубанские полицейские, находясь в служебной командировке в Санкт-Петербурге, задержали его.
- Местного жителя доставили в ОМВД России по Белоглинскому району. Он уже передан инициатору розыска, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU