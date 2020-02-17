Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по конькобежному спорту

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:34:42+03:00

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В американском Солт-Лейк-Сити завершился чемпионат мира по конькобежному спорту. Сборная России успешно выступила на соревнованиях.

- Весомый вклад внесли спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Данила Семериков и Елена Сохрякова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На пятисотметровке Павел Кулижников стал первым, Руслан Мурашов занял второе место. На дистанции 1000 метров Кулижников пришел к финишу с рекордом планеты – 1:05.697. Данила Семериков стал обладателем «бронзы» в командной гонке.

Напомним, в Краснодаре пройдут соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия. Открытие состоится 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU