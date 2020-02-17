2020-02-17T13:54:59+03:00
Происшествия

В Краснодаре парня осудили на 12 лет за убийство возле караоке-клуба в Туапсе

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре парня осудили на 12 лет за убийство возле караоке-клуба в ТуапсеВ Краснодаре парня осудили на 12 лет за убийство возле караоке-клуба в ТуапсеФото: Архив "КП"
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Уголовное дело, в отношении молодого человека, рассматривалось Краснодарским краевым судом. В ноябре 2019 года присяжные вынесли обвинительный вердикт.

Напомним, трагедия произошла 18 февраля 2018 года в Туапсе. В 01:30 около караоке-клуба по улице Морской Бульвар между молодыми людьми возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Во время потасовки парень ударил ножом одного из стоящих рядом молодых людей. Знакомые пострадавшего подбежали к нападавшему, один из них выбил нож, а другой нанес удар. Он стал убегать, тогда соучастники догнали его и добили ногами.

Поняв, что произошло, подсудимый с места происшествия скрылся. Пострадавший скончался позже в больнице. Через некоторое время парень сам сдался полиции.

- На основании вердикта присяжных заседателей молодому человеку назначено 12 лет тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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