Крупнейший мультилокальный холдинг в России «Комсомольская правда» (филиал в Сочи и Краснодаре)
Требования:
· мотивация на работу в сфере активных продаж;
· опыт личных продаж, знание технологий продаж;
· высшее образование;
· отличные коммуникативные навыки, умение расположить к себе.
Мы готовы рассматривать кандидатов без практического опыта работы в продажах (выпускников вузов, студентов заочного отделения). Для нас важна мотивация на работу в этой сфере и готовность учиться. У нас есть профессионалы в продажах, которые готовы делиться опытом.
Мы ценим:
· ориентацию на результат, желание принести пользу компании и клиентам;
· чувство юмора (вы продаете рекламные возможности радио – очень жизнерадостный продукт);
· дисциплину, ответственность, пунктуальность;
· желание много зарабатывать своим трудом.
Контакты для связи:
Тел. 89181580058 Анна Ковалева
ИСТОЧНИК KP.RU