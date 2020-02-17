Крупнейший мультилокальный холдинг в России «Комсомольская правда» (филиал в Сочи и Краснодаре)

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Требования:

· мотивация на работу в сфере активных продаж;

· опыт личных продаж, знание технологий продаж;

· высшее образование;

· отличные коммуникативные навыки, умение расположить к себе.

Мы готовы рассматривать кандидатов без практического опыта работы в продажах (выпускников вузов, студентов заочного отделения). Для нас важна мотивация на работу в этой сфере и готовность учиться. У нас есть профессионалы в продажах, которые готовы делиться опытом.

Мы ценим:

· ориентацию на результат, желание принести пользу компании и клиентам;

· чувство юмора (вы продаете рекламные возможности радио – очень жизнерадостный продукт);

· дисциплину, ответственность, пунктуальность;

· желание много зарабатывать своим трудом.

Контакты для связи:

Тел. 89181580058 Анна Ковалева

anna.kovaleva@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU