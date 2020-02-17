Свалки мусора в Краснодаре будут искать с помощью квадрокоптера

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:27:58+03:00

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В администрации Краснодара нашли еще один инструмент, который будут использовать в борьбе с незаконными свалками. Для их поиска и поимки нарушителей будут использовать квадрокоптер.

Жители не раз сообщали о стихийных свалках в районе поселков Индустриального и Победитель. Мусор привозят в лесополосы на фургонах и грузовиках, просто выбрасывая его на землю. Мэр Краснодара поручил главе Прикубанского округа разработать план мероприятий по решению проблемы стихийных свалок.

- Силами округа уже тяжело справляться с этой проблемой — она, действительно, уже становится общегородской. Здесь необходимо подключать все необходимые федеральные структуры, полицию, - отметил глава города Евгений Первышов. - Здесь необходимы и технические средства наблюдения. Подавайте заявку, давайте приобретем вам коптер, который поможет осуществлять наблюдение за территорией, оперативно выявлять скопления мусора и устанавливать собственников земельных участков. В первую очередь, конечно же, важно фиксировать нарушителей, которые организуют эти свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU