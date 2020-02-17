2020-02-17T14:27:58+03:00
Общество

Свалки мусора в Краснодаре будут искать с помощью квадрокоптера

В первую очередь, его будут использовать в Прикубанском округе
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Свалки будут искать с воздухаСвалки будут искать с воздуха
Изменить размер текста:

В администрации Краснодара нашли еще один инструмент, который будут использовать в борьбе с незаконными свалками. Для их поиска и поимки нарушителей будут использовать квадрокоптер.

Жители не раз сообщали о стихийных свалках в районе поселков Индустриального и Победитель. Мусор привозят в лесополосы на фургонах и грузовиках, просто выбрасывая его на землю. Мэр Краснодара поручил главе Прикубанского округа разработать план мероприятий по решению проблемы стихийных свалок.

- Силами округа уже тяжело справляться с этой проблемой — она, действительно, уже становится общегородской. Здесь необходимо подключать все необходимые федеральные структуры, полицию, - отметил глава города Евгений Первышов. - Здесь необходимы и технические средства наблюдения. Подавайте заявку, давайте приобретем вам коптер, который поможет осуществлять наблюдение за территорией, оперативно выявлять скопления мусора и устанавливать собственников земельных участков. В первую очередь, конечно же, важно фиксировать нарушителей, которые организуют эти свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне