Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:34:18+03:00

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Несколько дней назад 41-летняя жительница Краснодара Анастасия А. выпивала со своим знакомым в его квартире в Юбилейном микрорайоне. Алкоголя было много, женщина заметно перебрала и решила удивить собутыльника. Она связала из простыней длинный канат, по которому планировала спуститься из окна с шестого (!) этажа.

Говорят, пьяному и море по колено. Так вышло и здесь: 6 этаж – это не шутки. Можно сорваться и запросто разбиться. Собственно, что и произошло с Анастасией. Спустившись почти на полпути, женщина сорвалась и рухнула на газон. Слава богу, несмотря на вечернее время (все произошло около 21:00), во дворе еще были люди. Очевидцы же и вызвали скорую. С многочисленными травмами медики доставили ее в реанимационное отделение краевой клинической больницы, где и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом шеи и кататравму (повреждения, возникшие в результате падения с высоты – Авт.).

ИСТОЧНИК KP.RU