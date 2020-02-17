2020-02-17T14:44:12+03:00
Общество

Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи

Приоритет отдан обычным односекционным вагонам
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Трехсекционный трамвай в Краснодаре Фото: krd.ruТрехсекционный трамвай в Краснодаре Фото: krd.ru
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Общественный транспорт Краснодара продолжит обновление. В 2020-м году город получит 29 новых трамваев, еще 27 планируют приобрести в следующем году. Речь идет только об односекционных трамваях, удлиненные трехсекционные составы приобретать в ближайшее время не будут. Напомним, что в 2019-м году Краснодар получил четыре трехсекционных состава.

- Практика показала, что если в пиковые часы нам необходимо увеличить пассажировместимость, можно сделать сцепку из двух односекционных вагонов. И получается, что два односекционных вагона выходят дешевле, чем один трехсекционник, - отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Кроме того, специалисты отмечают, что односекционные трамваи дают меньшую нагрузку на полотно.

- Очень рассчитываем, что, наряду с трамваями, получит поддержку в этом году и программа по приобретению троллейбусов с автономным ходом. И уже совместно с администрацией Краснодарского края мы сможем обновить больше транспорта в целом, - добавил Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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