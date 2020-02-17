2020-02-17T15:14:32+03:00
Общество

Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей

Это решение озвучили на Дне работников животноводства, 15 февраля
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Господержка кубанского животноводства будет увеличена до 2 миллиардов рублей. Об этом на Дне работников животноводческой отрасли, 15 февраля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Этот праздник отмечается в Краснодарском крае с прошлого года.

- Нам есть, чем гордиться. Кубань лидирует по производству молока в стране, - подчеркнул губернатор. - И нам есть, чем гордиться.

Сейчас в крае одна корова дает свыше 8 тонн молока. Этот показатель больше по общероссийского на тонну. Кубань возглавляет рейтинг по свиноводству и находится в пятерке регионов по производству мяса птицы и яиц. Поголовье крупнорогатого скота начало увеличиваться.

Глава региона призвал не останавливаться на достигнутых результатах и объединяться для эффективности в производственные кооперативы, к примеру.

- Нужно искать новые рынки и выходить на экспорт, - сказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь власти региона обещают повсеместную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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