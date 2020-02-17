Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Господержка кубанского животноводства будет увеличена до 2 миллиардов рублей. Об этом на Дне работников животноводческой отрасли, 15 февраля, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Этот праздник отмечается в Краснодарском крае с прошлого года.

- Нам есть, чем гордиться. Кубань лидирует по производству молока в стране, - подчеркнул губернатор. - И нам есть, чем гордиться.

Сейчас в крае одна корова дает свыше 8 тонн молока. Этот показатель больше по общероссийского на тонну. Кубань возглавляет рейтинг по свиноводству и находится в пятерке регионов по производству мяса птицы и яиц. Поголовье крупнорогатого скота начало увеличиваться.

Глава региона призвал не останавливаться на достигнутых результатах и объединяться для эффективности в производственные кооперативы, к примеру.

- Нужно искать новые рынки и выходить на экспорт, - сказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь власти региона обещают повсеместную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU