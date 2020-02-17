2020-02-17T16:03:13+03:00
Общество

Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным

Им дали штрафы
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Заместителей мэра курортного Геленджика поймали на самоуправстве. Прокуратура привлекла их к ответственности по соответствующей статье административного кодекса за использование служебного транспорта в личных целях.

- В нерабочее время муниципальные служащие ездили на автомобилях мэрии, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Это нарушение было установлено после проверки камер видеофиксации.

Мэру Геленджика надзорное ведомство направило представление с требованием устранить нарушение законодательства.

Сами чиновники наказаны денежными штрафами.

Напомним, ранее к административной ответственности за аналогичное преступление привлекли чиновников Брюховецкого района. По данным фактам возбуждено пять дел об административных правонарушениях, по статьям «Самоуправство». Виновные лица оштрафованы. Прокуратура намерена провести проверку во всех муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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