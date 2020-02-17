2020-02-17T16:29:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники

Ущерб оценили в один миллион рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Магазин ограбили ночьюМагазин ограбили ночьюФото: Google
Изменить размер текста:

Сотрудники магазина электроники на улице Ставропольской в начале очередного рабочего дня увидели, что в здании разбито окно и повреждены рольставни. На место сразу же вызвали сотрудников полиции. Выяснилось, что ночью в магазин таким нехитрым варварским способом проник вор.

Как стало известно, «КП-Кубань» добычей злоумышленника стали 20 айфонов, сумму ущерба оценили в миллион рублей. Положив добычу в рюкзак, неизвестный скрылся.

Восстановить картину событий помогли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах полицейские увидели, что преступник работал в одиночку. Чтобы проникнуть в магазин он использовал обычный лом.

Сейчас идет розыск злоумышленника, который старался быть неузнанным – на голове у него был мотоциклетный шлем. Известно, что это мужчина ростом 165 сантиметров, среднего телосложения. Было одет в темную куртку, серые брюки, спортивную обувь и темные перчатки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Установлено, что мужчина передвигался на мотоцикле. Возбуждено уголовное дело о краже. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника, - сообщил «КП-Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне