В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:29:02+03:00

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Сотрудники магазина электроники на улице Ставропольской в начале очередного рабочего дня увидели, что в здании разбито окно и повреждены рольставни. На место сразу же вызвали сотрудников полиции. Выяснилось, что ночью в магазин таким нехитрым варварским способом проник вор.

Как стало известно, «КП-Кубань» добычей злоумышленника стали 20 айфонов, сумму ущерба оценили в миллион рублей. Положив добычу в рюкзак, неизвестный скрылся.

Восстановить картину событий помогли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах полицейские увидели, что преступник работал в одиночку. Чтобы проникнуть в магазин он использовал обычный лом.

Сейчас идет розыск злоумышленника, который старался быть неузнанным – на голове у него был мотоциклетный шлем. Известно, что это мужчина ростом 165 сантиметров, среднего телосложения. Было одет в темную куртку, серые брюки, спортивную обувь и темные перчатки. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Установлено, что мужчина передвигался на мотоцикле. Возбуждено уголовное дело о краже. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника, - сообщил «КП-Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU