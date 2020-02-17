В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:31:08+03:00

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Детско-юношеская спортивная школа Приморско-Ахтарского района Краснодарского края с пятидесятилетней историей восстановлена. Из-за аварийного состояния она пустовала несколько лет.

- Эта спортшкола для района знаковая. Здесь воспитано не одно поколение победителей, - написал на своей странице в соцсети губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Справиться с расходами на реконструкцию муниципальному бюджету было не под силу. Привлечь к проблеме было решено региональные власти.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

При этом фасад исторического здания ДЮСШ необходимо было сохранить.

Почти 87 миллионов рублей на восстановление школы позволила выделить краевая программа «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Пять миллионов рублей потратил на эти цели районный бюджет.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В итоге сразу 10 спортивных залов по разным направлениям вмещает современный зал. Среди них баскетбол, волейбол, вольная борьба, художественная гимнастика.

ИСТОЧНИК KP.RU