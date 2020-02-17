Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:48:52+03:00

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Само преступление 51-летний бывший глава Октябрьского сельского поселения Крыловского района Геннадий Копыт, когда он сидел в кресле главы поселения.

Без проведения аукциона и определения стоимости имущества с помощью экспертов, он распорядился находящейся в муниципальной собственности землей в пользу физического лица. Мало того, что участок площадью 257 гектаров он продал конкретному лицу, так еще и по заниженной стоимости. Из-за чиновника администрация не получила почти 12 миллионов рублей.

Крыловской районный суд признал его виновным, однако Фемида посчитала, что есть основания для смягчения наказания. За превышение должностных полномочий его приговорили к условному сроку.

Прокуратура посчитала, что наказание чрезмерно мягкое.

- Мы подготовили апелляционное представление на приговор суда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Краснодарский краевой суд заменил условное наказание на реальное лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Бывший глава Октябрьского сельского поселения Геннадий Копыт отправился за решетку из зала суда.

Более того, прокуратура добилась, чтобы сделку признали ничтожной - землю вернули в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU