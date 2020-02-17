Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:40:53+03:00

Информируем Вас о том, что ПАО «ТНС энерго Кубань» в рамках исполнения требований действующего законодательства РФ, реализует мероприятия по проверке состояния индивидуальных приборов учета электрической энергии у граждан-потребителей коммунальной услуги,

Изменить размер текста: A A

Для осуществления соответствующих мероприятий на законных основаниях ПАО «ТНС энерго Кубань» заключил договор с подрядной организацией ООО «Энергоконтроль», делегировав полномочия по осуществлению проверок состояния приборов учета электрической энергии с предоставлением права оформлять акты в соответствии с результатами выполненных проверок.

Просим Вас не препятствовать исполнению сотрудниками ООО «Энергоконтроль» служебных обязанностей по проверке Вашего прибора учета электрической энергии. Мероприятия будут проводиться в течение 2020 года.

ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает сообщать обо всех неправомерных действиях компаний, навязывающих услуги по замене счетчиков и обращает внимание, что сотрудниками гарантирующего поставщика осуществляется замена приборов учета только по вашей заявке. Ее можно подать на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в разделе «Установка прибора учета электроэнергии» или лично, обратившись в Центр обслуживания клиентов по месту жительства. Во-вторых, мошенники требуют за замененный счетчик оплату на месте или предлагают оформить перевод на карту. Главное отличие нашего сотрудника от мошенников – мы никогда не требуем «оплаты у двери». Расчет за замену счетчика производится только по квитанции (в графе «получатель платежа» будет указано: ПАО «ТНС энерго Кубань», а не ИП, ООО и прочие формы собственности).