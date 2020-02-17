Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:49:22+03:00

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Мобильное приложение по поиску мусорных свалок, голосовой набор текста в программе «Word» и совершенно новая игра для смартофона – все эти разработки представили участники конкурса IT-проектов «Цифровой норд-ост - 2020». Кафедра радиоэлектроники и информационных технологий ГМУ им. Ф. Ф.Ушакова проводит его уже второй год. За это время число участников выросло вдвое: 49 проектов представили 38 человек. И впервые работы кубанских ребят пополнили проекты учащихся художественной студии из Омска.

Свои таланты молодые айтишники проявляли в разных номинациях: компьютерная графика и анимация, программирование, создание Web-сайтов, разработка мобильных приложений. Жюри оценивало актуальность и новизну выбранной темы, техническое исполнение проекта, сложность алгоритма.

Так, старшеклассники Морского технического лицея придумали мобильное приложение, которое поможет городским властям в онлайн-режиме получать информацию о свалках.

Десятиклассница школы № 19 Даниэлла Ипатова представила программу «WordAssistant», позволяющую управлять программой Word с помощью голоса.

- Основная цель конкурса «Цифровой норд-ост» - привлечь в сферу информационных технологий как можно больше молодежи. И у нас это получается. Выросло и качество проектов. Конечно, не все работы доведены до конца, но их создатели на верном пути. Это и есть одна из целей конкурса – ребята могут прийти, посмотреть, проанализировать и понять, что сделать, чтобы потом победить, - резюмировала замначальника кафедры РЭИТ ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова доцент Елена Халеева.