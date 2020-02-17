2020-02-17T17:03:02+03:00
Общество

Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения

Первые позиции в рейтинге занимают Москва, Петербург и Московская область
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Власти края направляют 50 миллионов на развитие селаВласти края направляют 50 миллионов на развитие села
Изменить размер текста:

Краснодарский край занял шестое место в рейтинге качества жизни россиян за 2019 год. Первые позиции традиционно отданы обеим столицам - Москве и Петербургу, на третьем месте - Московская область. Четвертую и пятую строчку заняли Татарстан и Белгородская область.

Губернатор Краснодарского края отметил, что еще одним показателем качества жизни в регионе является то, что ежегодно на постоянное место жительства на Кубань прибывают тысячи россиян.

- Мы стремимся, чтобы эта миграция происходила в сельскую местность Краснодарского края. Поэтому на поддержку аграриев в этом году выделяем беспрецедентные 8,3 миллиарда рублей. Более того, на ближайшей сессии депутаты рассмотрят расходы на программу развития сельских территорий еще на 50 миллионов рублей, - цитируют главу региона "Кубанские новости".

Деньги пойдут на ремонт дорог и строительство школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне