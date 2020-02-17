Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:03:02+03:00

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Краснодарский край занял шестое место в рейтинге качества жизни россиян за 2019 год. Первые позиции традиционно отданы обеим столицам - Москве и Петербургу, на третьем месте - Московская область. Четвертую и пятую строчку заняли Татарстан и Белгородская область.

Губернатор Краснодарского края отметил, что еще одним показателем качества жизни в регионе является то, что ежегодно на постоянное место жительства на Кубань прибывают тысячи россиян.

- Мы стремимся, чтобы эта миграция происходила в сельскую местность Краснодарского края. Поэтому на поддержку аграриев в этом году выделяем беспрецедентные 8,3 миллиарда рублей. Более того, на ближайшей сессии депутаты рассмотрят расходы на программу развития сельских территорий еще на 50 миллионов рублей, - цитируют главу региона "Кубанские новости".

Деньги пойдут на ремонт дорог и строительство школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU