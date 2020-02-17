2020-02-17T17:01:51+03:00
Спорт

Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»

До конца сезона нападающий будет выступать в новом клубе
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Александр Кокорин и Владимир Федотов Фото: ФК "Сочи"Александр Кокорин и Владимир Федотов Фото: ФК "Сочи"
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Футбольный клуб «Сочи» объявил о прибытии в расположение команды нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Игрок будет выступать за «леопардов» до конца сезона.

- Александр Кокорин прибыл в расположение «Сочи». Нападающий будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона, - говорится в сообщении клуба.

Дебютировать в цветах «Сочи» Кокорин может уже 17 февраля. На сборе в Турции его новая команда сыграет против московского «Динамо», где нападающий играл с 2008 по 2015-й годы. Ожидается, что он выйдет на замену в этом матче.

Прямая трансляция матча «Сочи» - «Динамо» Москва доступна на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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