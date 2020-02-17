В Краснодаре для всех православных семей открыты двери центра "Зерно веры"

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:20:04+03:00

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В Краснодаре при Свято-Екатерининском кафедральном соборе на улице Коммунаров, 52 уже 13 лет действует Православный семейный центр "Зерно веры".

- Наш семейный Центр - это общий дом для большой многодетной дружной семьи. Дом современный, но с традициями, живущий по Божьей Милости и под Его Покровом. С нами идут те, кто хотел бы, чтобы семья была крепкой, а дом теплым и уютным, наполненным любовью, взаимопониманием и радостным детским смехом, для кого важно воспитывать детей в православной традиции. Мы вместе молимся, растем, развиваемся, созидаем и строим, мы поддерживаем друг друга, радуемся и идём навстречу Богу! - приглашают сотрудники центра. - Наши опытные православные специалисты - духовенство, катехизаторы, педагоги, воспитатели, хореографы, художники, музыканты, психологи, логопеды, врачи, юристы - готовы протянуть вам руку своей профессиональной помощи, дать совет, согреть вниманием и заботой.

Хорошо, что в Краснодаре есть такое место, где можно обрести моральную поддержку и помощь в воспитании детей. Здесь помогают родителям понимать друг друга и своих детей, здесь растут и духовно развиваются, получают знания всей семьей, а главное наполняют сердца, в первую очередь, детей любовью, добром и радостью общения.

- Таких семей в «Зерне веры» уже более двухсот. Мы вместе строим, учимся, совершенствуемся, молимся, созидаем, поддерживаем друг друга, - говорит руководитель центра Светлана Кравченко. - Наши опытные специалисты готовы протянуть руку профессиональной помощи, дать совет, согреть вниманием и заботой.

Читайте репортаж о жизни православного центра на сайте "Живая Кубань".

ИСТОЧНИК KP.RU