2020-02-17T17:43:33+03:00
Общество

Продали и выгнали: в Сочи родственники собрались выкинуть на улицу 78-летнюю женщину

Их действиями уже заинтересовалась полиция
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Давно известно, что алчность и эгоизм порой толкают людей на по-настоящему ужасные поступки. Однако даже такие действия иной раз переходят все мыслимые пределы.

В отдел полиции поселка Блиново Адлерского района Сочи обратилась 78-летняя местная жительница. Пенсионерка просит полицейских защитить ее от собственных дочери и внука.

Согласно заявлению, 43-летняя дочь пожилой сочинки и ее 21-летний внук не нашли ничего лучше, как втайне от владелицы продать ее квартиру на улице Инжирной, в Центральном районе курорта.

Однако, одного этого "любящим родственникам", видимо, показалось мало, и они вовсе решили выставить свою маму и бабушку на улицу из единственного оставшегося жилья-на сей раз на улице Эстонской, в поселке Эсто-Садок.

-По месту нахождения заявительницы направлен участковый уполномоченный. Проводится проверка,- рассказали "КП-Кубань" в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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