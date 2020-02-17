В центре кубанского парка мужчина стрелял из автомата

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:00:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в парке станицы Копанской Ейского района пару дней назад. Неизвестный мужчина выстрелил из автомата Калашникова. В пресс-службе ГУ МВД «КП»-Кубань» прокомментировали, что предполагаемого злоумышленника удалось установить.

- Материал зарегистрирован, по факту произошедшего проводится проверка. В настоящий момент решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

При стрельбе никто не пострадал, по воле случая в парке в тот момент не было людей. Кроме того, «КП» выяснила, что стрелявший в настоящий момент находится не под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU