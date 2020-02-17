2020-02-17T18:00:15+03:00
Происшествия

В центре кубанского парка мужчина стрелял из автомата

Оружие и патроны изъяты
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: Архив "КП"По факту произошедшего проводится проверка. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в парке станицы Копанской Ейского района пару дней назад. Неизвестный мужчина выстрелил из автомата Калашникова. В пресс-службе ГУ МВД «КП»-Кубань» прокомментировали, что предполагаемого злоумышленника удалось установить.

- Материал зарегистрирован, по факту произошедшего проводится проверка. В настоящий момент решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

При стрельбе никто не пострадал, по воле случая в парке в тот момент не было людей. Кроме того, «КП» выяснила, что стрелявший в настоящий момент находится не под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больницам Кубани выделили компьютеры
Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи
В Сочи вор украл аппарат для нанесения дорожной разметки
"Ласточку" из Ростова-на-Дону в Анапу и Новороссийск запустят с 1 апреля
Суд отказал противникам переименования поселка Сириус в Сочи
В центре кубанского парка мужчина стрелял из автомата
Продали и выгнали: в Сочи родственники собрались выкинуть на улицу 78-летнюю женщину
В Краснодаре для всех православных семей открыты двери центра "Зерно веры"
На Кубани женщина стала матерью в девятый раз
Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо»
Кубань заняла шестую строчку рейтинга качества жизни населения
Прокуратура Кубани вернула похищенную чиновником землю
Цифровой норд-ост собрал в Ушаковке лучшие проекты юных IT-изобретателей
Откройте, Энергоконтроль! ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о делегировании полномочий
В Приморско-Ахтарске восстановили детскую спортшколу
В Краснодаре байкер украл 20 айфонов из магазина электроники
Вице-мэров Геленджика наказали за езду на служебных авто по выходным
В Анапе отельер похитил землю у государства на 60 миллионов рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Господдержку животноводства на Кубани увеличат до 2 млрд рублей
Для Краснодара больше не будут закупать трехсекционные трамваи
Пьяная краснодарка пыталась спуститься с 6 этажа по простыне