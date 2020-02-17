Суд отказал противникам переименования поселка Сириус в Сочи

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:10:27+03:00

Решение о переименовании было принято в конце 2019 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Двое жителей курортного Сочи обратились в Краснодарский краевой суд с иском, требуя отменить решение о переименовании Имеретинки в поселок городского типа Сириус.

- Истцы требовали отменить постановление главы администрации Краснодарского края, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе краевого суда. - По их мнению, при его принятии была нарушена соответствующая процедура.

Однако суд не нашел оснований для отмены решений о переименовании спорной территории в Сочи. Иск остался без удовлетворения.

Напомним, решение переименовать поселок, где расположен Олимпийский парк в Сочи, было принято на сессии депутатов ЗСК 30 октября.

- Это местность не должна находиться в тени Сочи. Здесь важно создать условия для экономического, культурного и научного развития, — аргументировал свою инициативу создания нового поселка Сириус губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

При этом, сообщалось, что идея создания на этой территории поселка городского типа Сириус принадлежит как раз местным жителям.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии Сочи, создание поселка позволит консолидировать ресурсы, в том числе и финансовые, которые направляются на поддержание и дальнейшее развитие.

- Такой положительный опыт в Сочи уже имеется – создание пгт Красная Поляна на базе горного олимпийского кластера, - объясняют власти города. - Так теперь аналогичным образом будет административно оформлен и прибрежный олимпийский кластер.

Тем, кто уже здесь живет и прописан, не придется вносить изменения ни в части адресов, ни в части каких-либо других регистрационных записей в документах. Кроме того, в мэрии говорят, что жители нового поселка могут получить целый ряд преимуществ, в том числе чисто бытовых.

- Поселок получит свою строку финансирования в программы благоустройства. Здесь может появиться своя администрация, что позволит жителям решать текущие вопросы на месте и точечно, - сообщают «Комсомолке» в сочинской администрации. - В то же время большого административного аппарата создаваться не будет – штат новой структуры не превысит шесть человек. Будет создан свой МФЦ и все отделения коммунальных служб.

А еще обещают, что для обслуживания нужд поселка выделят отдельные бригады скорой и разработают новые схема движения общественного транспорта, в частности, создадут маршруты движения, закольцованные внутри самого поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU