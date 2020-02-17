2020-02-17T18:27:29+03:00
Общество

"Ласточку" из Ростова-на-Дону в Анапу и Новороссийск запустят с 1 апреля

Электропоезд начнет курсировать ежедневно
Ева МУР@kp_kuban
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Как добраться из Краснодара в Сочи с 14 января 2020 года Фото: РЖДКак добраться из Краснодара в Сочи с 14 января 2020 года Фото: РЖД
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Скорый поезд из Ростова-на-Дону в Анапу и Новороссийск начнет курсировать с 1 апреля ежедневно. Отправляться "Ласточка" будет 6.54 утра, а возвращаться - в 23:09.

- При этом прибытие в Анапу ожидается в 12.47, а отправляться из курортного города "Ласточка" будет в 17.20, - сообщают в РЖД.

Однако перевозчик обещает ускорить доставку пассажиров после того, как закончится ремонт железнодорожного полотна.

Останавливаться электропоезд будет на нескольких станциях: Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.

Старт продаж билетов уже объявили. Его средняя стоимость - 1009 рублей.

Напомним, с 14 января по 27 апреля наступающего 2020 года на ремонт будет закрыт однопутный трехкилометровый Лысогорский тоннель, который находится на перегоне Чинары - Чилипси между Горячим Ключом и Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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