2020-02-17T20:12:58+03:00
Общество

Больницам Кубани выделили компьютеры

Для единого цифрового контура потребуется более 28 тысяч единиц техники
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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По программе "Здравоохранение" власти Кубани планируют создать единый цифровой контур. На эти цели из бюджета выделяется 1,5 млрд рублей. Это втрое больше, чем прошлогоднее финансирование на эти цели.

Ожидается, что компьютеризация рабочего места медработников позволит ускорить процесс приема пациентов в поликлиниках. Планируется также наладить телекоммуникационные консультации больных.

- На эти цели в медучреждения края направят 28 тысяч компьютеров, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В целом финансирование здравоохранения в Краснодарском крае в этом году увеличено многократно. Оно составит семь миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, в перинатальном центре Новороссийска 39-летняя женщина родила в девятый раз. Девочку назвали Эвелина. Она пятая дочь в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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