Больницам Кубани выделили компьютеры

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:12:58+03:00

Для единого цифрового контура потребуется более 28 тысяч единиц техники

Изменить размер текста: A A

По программе "Здравоохранение" власти Кубани планируют создать единый цифровой контур. На эти цели из бюджета выделяется 1,5 млрд рублей. Это втрое больше, чем прошлогоднее финансирование на эти цели.

Ожидается, что компьютеризация рабочего места медработников позволит ускорить процесс приема пациентов в поликлиниках. Планируется также наладить телекоммуникационные консультации больных.

- На эти цели в медучреждения края направят 28 тысяч компьютеров, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В целом финансирование здравоохранения в Краснодарском крае в этом году увеличено многократно. Оно составит семь миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, в перинатальном центре Новороссийска 39-летняя женщина родила в девятый раз. Девочку назвали Эвелина. Она пятая дочь в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU