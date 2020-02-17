В Сочи вор украл аппарат для нанесения дорожной разметки
Аппарата по нанесению дорожной разметки недосчитались в сочинской фирме "Росдорстрой". Утром, 4 февраля, сотрудники пришли на работу, а замок на двери, где стояла техника, взломан.
- Неизвестный отжал дверь и похитил аппаратуру, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
Найти того, кто решил завладеть столь специфической техникой, полицейским пока не удалось.
Стоимость украденного имущества, которое, к слову, дорожностроительной фирмой в Сочи было арендовано, пока не удалось. Ущерб предприятию-владельцу разметчика дорог составляет около 400 тысяч рублей.
Расследование кражи продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU