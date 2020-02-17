2020-02-17T19:10:46+03:00
Происшествия

В Сочи вор украл аппарат для нанесения дорожной разметки

Его ищет полиция
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Аппарата по нанесению дорожной разметки недосчитались в сочинской фирме "Росдорстрой". Утром, 4 февраля, сотрудники пришли на работу, а замок на двери, где стояла техника, взломан.

- Неизвестный отжал дверь и похитил аппаратуру, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Найти того, кто решил завладеть столь специфической техникой, полицейским пока не удалось.

Стоимость украденного имущества, которое, к слову, дорожностроительной фирмой в Сочи было арендовано, пока не удалось. Ущерб предприятию-владельцу разметчика дорог составляет около 400 тысяч рублей.

Расследование кражи продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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