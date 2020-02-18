В Краснодаре на двух участках временно отключат светофоры

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:30:35+03:00

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД

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Светофоры не будут работать на двух перекрестках: Ставропольская - Таманская, Российская - Тенистая. Их отключат 18 февраля в 10:00.

- На дорожных участках проведут работы по переносу оборудования на новые опоры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

При необходимости на перекрестках организуют работу по регулированию потоков сотрудниками ГИБДД УМВД России по Краснодару. После 15:00 светофоры планируют включить.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, "Ласточку" из Ростова-на-Дону в Анапу и Новороссийск запустят с 1 апреля. Электропоезд начнет курсировать ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU