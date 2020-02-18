2020-02-18T07:50:06+03:00
Звезды

«Атамань» откроет новый сезон Масленицей

Выставочный комплекс начнет работать в парковом режиме
Александра ПОДУШКО
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«Атамань» откроет новый сезон Масленицей«Атамань» откроет новый сезон МасленицейФото: Мария ЛЕНЦ
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«Атамань» откроет свои двери 29 февраля. Праздничные мероприятия продолжатся до 1 марта.

Торжественное открытие сезона начнется с концерта, на котором выступят творческие коллективы Краснодарского края и Республики Крым, представители казачества и учреждений образования. После этого всех гостей угостят блинами, пройдут народные игры, забавы, состязания и пляски на станичном майдане.

Для посетителей также подготовили различные мастер-классы: по работе на гончарном круге, по жарке «Узорчатых блинов», по обереговым куклам из соломы и пряжи, по письму гусиными перьями, по копчению сала и рыбы.

- 1 марта для гостей выставочного комплекса проведут экскурсию «Как казаки сырную неделю встречали». После начнется концертная программа от ансамбля «Атаманочка», - сообщили в пресс-службе ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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