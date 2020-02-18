В Сочи в 2020 году в эксплуатацию введут 37 долгостроев
Первый заместитель главы Кубани Андрей Алексеенко провел совещание о завершении строительства проблемных объектов на территории края.
В 2020 году в эксплуатацию планируют ввести больше ста домов. Эти объекты расположены в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике, а также Темрюкском, Белореченском, Приморско-Ахтарском, Туапсинском, Динском, Усть-Лабинском районах.
В Новороссийске достроят два объекта. По ЖК «Одиссей» работы уже заканчиваются, ведется благоустройство территории.
- В Сочи завершат 37 долгостроев, 32 объекта относится к ЖК «Курортный». Также планируется достроить ЖК «Сан Сити», «Москва». В Краснодаре цифра превысит 40 объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU