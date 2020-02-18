В Сочи в 2020 году в эксплуатацию введут 37 долгостроев

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:09:27+03:00

Также в Новороссийске достроят два объекта

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Первый заместитель главы Кубани Андрей Алексеенко провел совещание о завершении строительства проблемных объектов на территории края.

В 2020 году в эксплуатацию планируют ввести больше ста домов. Эти объекты расположены в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике, а также Темрюкском, Белореченском, Приморско-Ахтарском, Туапсинском, Динском, Усть-Лабинском районах.

В Новороссийске достроят два объекта. По ЖК «Одиссей» работы уже заканчиваются, ведется благоустройство территории.

- В Сочи завершат 37 долгостроев, 32 объекта относится к ЖК «Курортный». Также планируется достроить ЖК «Сан Сити», «Москва». В Краснодаре цифра превысит 40 объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU