Кубанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:06:55+03:00

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В Баку завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

- В состав российской команды на этот турнир вошли представители Кубани – всего семь спортсменов. Наиболее успешно выступили краснодарцы Александр Лисицын и Ирина Силичева, а также ейчанка Ирина Кундиус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

Спортсменка одержала победу в синхронных прыжках на батуте, на счету Силичевой и Лисицына «серебро» и «бронза» в прыжках на акробатической дорожке.

Напомним, Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо». До конца сезона нападающий будет выступать в новом клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU