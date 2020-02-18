Кубанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
В Баку завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.
- В состав российской команды на этот турнир вошли представители Кубани – всего семь спортсменов. Наиболее успешно выступили краснодарцы Александр Лисицын и Ирина Силичева, а также ейчанка Ирина Кундиус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.
Спортсменка одержала победу в синхронных прыжках на батуте, на счету Силичевой и Лисицына «серебро» и «бронза» в прыжках на акробатической дорожке.
Напомним, Александр Кокорин все-таки перешел в «Сочи» и может дебютировать в матче против «Динамо». До конца сезона нападающий будет выступать в новом клубе.
ИСТОЧНИК KP.RU