2020-02-18T09:24:24+03:00
Общество

В Ушаковке впервые прошел Новороссийский Сретенский бал

Мраморный зал университета собрал три десятка танцевальных пар и три сотни зрителей
Иван Егоров
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Фото: ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова.Фото: ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова.
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Организаторами мероприятия выступили городская епархия совместно с Государственным морским университетом имени адмирала Федора Ушакова.

О том, что будет побит прошлогодний рекорд бала по числу участников, стало понятно еще в октябре прошлого года, когда на первые репетиции пришли 60 человек. Это вдвое больше, чем на первом Сретенском балу год назад. Свыше половины ребят - курсанты Морского колледжа ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова. Поучаствовать в ярком событии захотели и девушки с факультета «Судовождение», а также студентки Социально-педагогического колледжа.

Пары, состоящие из будущих моряков и учителей, представили пять танцев времен 17 - 20-го веков: вальс, па-зефир, полонез, кадриль и менуэт. Добиться синхронности и отточить танцевальные па ребятам помогали профессиональные хореографы. В завершение бала были выбраны победители. Лучшей танцевальной парой стал дуэт Марины Кожевниковой с Андреем Безродных.

- Сретенский бал мы уже рассматриваем как подготовку к большому выпускному вечеру в стиле петровских времен, где классические танцы будут одним из ключевых элементов. Курсантов Морского колледжа не приходится заставлять участвовать в таких мероприятиях, - рассказал начальник Морского колледжа ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова Андрей Сидоренко.

Сретенский бал продолжался более часа. Кроме студентов, выступили маленькие балерины Школы классического искусства и балета Лилии Запашной, ансамбль скрипачей «Вдохновение». Специальным гостем программы стал певец из Латинской Америки Игнасио Гомез Урра.

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