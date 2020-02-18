В Краснодаре в выставочном зале откроют проект «Другими глазами» и выставку «Люди Земли»
В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств с 22 февраля по 1 марта пройдет выставка «Другими глазами». Торжественное открытие запланировано на 22 февраля в 17:00.
Это авторский выставочный проект художниц из краевой столицы, раскрывающий идеи самопознания и самовыражения через искусство. На выставке представлены работы Елены Максимовой и Киры Селиверстовой. В рамках экспозиции «Другими глазами» продемонстрируют более 50 произведений .
- Также 26 февраля пройдет персональная фотовыставка Олега Бухенко «Люди Земли». Торжественное открытие состоится 26 февраля в 13:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры края.
Фотограф запечатлел через призму своего объектива народы и страны Европы, Азии, Африки, северной и южной Америки. Значительное внимание уделил репортажной съемке демонстрирующей нравы и характеры многих регионов России в лицах.
ИСТОЧНИК KP.RU