В Краснодаре в выставочном зале откроют проект «Другими глазами» и выставку «Люди Земли»

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:26:19+03:00

Торжественные мероприятия запланированы на 22 и 26 февраля

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В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств с 22 февраля по 1 марта пройдет выставка «Другими глазами». Торжественное открытие запланировано на 22 февраля в 17:00.

Это авторский выставочный проект художниц из краевой столицы, раскрывающий идеи самопознания и самовыражения через искусство. На выставке представлены работы Елены Максимовой и Киры Селиверстовой. В рамках экспозиции «Другими глазами» продемонстрируют более 50 произведений .

- Также 26 февраля пройдет персональная фотовыставка Олега Бухенко «Люди Земли». Торжественное открытие состоится 26 февраля в 13:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры края.

Фотограф запечатлел через призму своего объектива народы и страны Европы, Азии, Африки, северной и южной Америки. Значительное внимание уделил репортажной съемке демонстрирующей нравы и характеры многих регионов России в лицах.

ИСТОЧНИК KP.RU