2020-02-18T09:43:48+03:00
Общество

В Сочи пожарные тренировались в тушении районной администрации

Отработка навыков борьбы с огнем на объектах продолжится в течение месяца
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото МКУ "Инком"Фото МКУ "Инком"
Изменить размер текста:

Согласно "легенде" учений, один из кабинетов администрации Адлерского района был внезапно охвачен пламенем.

На срочный вызов отреагировали более 80 человек - пожарных, работников дежурных смен и других сотрудников МЧС, а также работников самой администрации района.

Учения прошли успешно, сотрудники районной администрации сработали слаженно: развернули пожарные краны, объявили об эвакуации через громкую связь, правильно использовали огнетушители.

-Хотелось бы ещё раз обратиться к жителям и гостям курорта, чтобы они неукоснительно соблюдали правила пожарной безопасности, - рассказал "КП - Кубань" начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

В Адлерском районе Сочи учения продолжатся в местах массового скопления людей. Отрабатывать навыки пожарные будут в течение ближайшего месяца. Основное внимание в ходе этих тренировок уделяется социально-значимым объектам и торговым центрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре пройдет выставка «По материкам и странам»
На Кубани задержали серийного вора, который находился под административным надзором
В Крымском районе на ремонт четырех памятников военной истории выделили 2,2 миллиона рублей
Кубанские спортсменки завоевали шесть наград на соревнованиях по джиу-джитсу
В Сочи бывшим военным помогут с работой
В Тихорецком районе водитель «ГАЗели» сбил велосипедиста
Мэрия Краснодара: отреставрировать планируем не только Дом купца Лихацкого, но и весь квартал
Из-за тумана в аэропортах Минвод и Ростова-на-Дону в Краснодаре вынужденно приземлились три самолета
Автомобиль в Сочи свалился в овраг, водитель погиб
На Кубани на пять лет осудили бывшего директора филиала АО «НЭСК-электросети»
На Кубани ко Дню защитника Отечества проходят ярмарки вакансий
Почта России ищет на Кубани родственников подводников, погибших в годы ВОВ
Сочи помогает китайскому Чэнду медицинскими масками
Старым верным способом: на регулировку движения в Сочи выходят сотрудники ДПС
За пьяный дебош на борту авиарейса Санкт-Петербург – Сочи девушку оштрафовали на 1 тысячу рублей
Виталий Фридзон направит выигранные на МВЗ деньги на благотворительность
В Краснодарском крае следователи проводят проверки по фактам гибели людей в пожарах
На Кубани осудили сбытчика наркотиков и его пособника
В Сочи пожарные тренировались в тушении районной администрации
В Краснодаре в выставочном зале откроют проект «Другими глазами» и выставку «Люди Земли»
В Ушаковке впервые прошел Новороссийский Сретенский бал
Кубанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
В Темрюкском районе столкнулись две машины
В Сочи в 2020 году в эксплуатацию введут 37 долгостроев
«Атамань» откроет новый сезон Масленицей
В Краснодаре на двух участках временно отключат светофоры
Больницам Кубани выделили компьютеры
Актер Евгений Миронов психанул на зрительницу во время спектакля в Сочи