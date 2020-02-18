В Сочи пожарные тренировались в тушении районной администрации

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:43:48+03:00

Отработка навыков борьбы с огнем на объектах продолжится в течение месяца

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Согласно "легенде" учений, один из кабинетов администрации Адлерского района был внезапно охвачен пламенем.

На срочный вызов отреагировали более 80 человек - пожарных, работников дежурных смен и других сотрудников МЧС, а также работников самой администрации района.

Учения прошли успешно, сотрудники районной администрации сработали слаженно: развернули пожарные краны, объявили об эвакуации через громкую связь, правильно использовали огнетушители.

-Хотелось бы ещё раз обратиться к жителям и гостям курорта, чтобы они неукоснительно соблюдали правила пожарной безопасности, - рассказал "КП - Кубань" начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

В Адлерском районе Сочи учения продолжатся в местах массового скопления людей. Отрабатывать навыки пожарные будут в течение ближайшего месяца. Основное внимание в ходе этих тренировок уделяется социально-значимым объектам и торговым центрам.

ИСТОЧНИК KP.RU