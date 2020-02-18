На Кубани осудили сбытчика наркотиков и его пособника

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:48:48+03:00

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В начале сентября 2019 года молодой человек договорился с неустановленным лицом о приобретении мефедрона. Этот наркотик он собирался в дальнейшем сбывать на территории Краснодарского края. Парень перевел 100 тысяч рублей этому лицу, получив взамен фотографии с изображениями упаковки и места нахождения закладки.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по краю, сверток был заменен на муляж. Через несколько дней мужчина и его пособник приехали в Кореновский район, где откопали закладку. В этот момент их задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кореновский районный суд вынес приговор в отношении жителей Анапы, признав их виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также в пособничестве. Одному из парней назначено 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, а другому - 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU