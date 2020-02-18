2020-02-18T10:59:03+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае следователи проводят проверки по фактам гибели людей в пожарах

Также будут установлены причины и очаги возгораний [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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В Краснодарском крае с 17 по 18 февраля в пожарах погибли четыре человека. По данным фактам следователи проводят проверки.

Поздно вечером 17 февраля в бытовом вагончике, расположенном в районе 7-й насосной станции в хуторе Лебеди Калининского района, произошло возгорание. Работник предприятия заметил пожар и вызвал сотрудников МЧС. Огнеборцы локализовали возгорание, после чего в помещении обнаружили тело 62-летнего охранника. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Также в ночь на 18 февраля горел частный дом на улице Народной станицы Холмской. О произошедшем сообщила хозяйка, которая успела выбежать из здания. После тушения пожара в жилой комнате нашли тело 57-летнего брата женщины.

Рано утром 18 февраля загорелся дом, расположенный на улице Дзержинского в станице Советской Новокубанского района. О ЧП в экстренные службы сообщили местные жители. При пожаре погиб 51-летний хозяин дома. В этот же период станице Вознесенской Лабинского района после тушения возгорания в жилом помещении на улице Мира нашли тело 66-летнего местного жителя.

- Следователи продолжают работать в Новокубанском и Лабинском районах. По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки. После будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Пожар в Новокубанском районе Краснодарского края.Видео: СУ СК РФ по краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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