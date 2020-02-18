В Краснодарском крае следователи проводят проверки по фактам гибели людей в пожарах
В Краснодарском крае с 17 по 18 февраля в пожарах погибли четыре человека. По данным фактам следователи проводят проверки.
Поздно вечером 17 февраля в бытовом вагончике, расположенном в районе 7-й насосной станции в хуторе Лебеди Калининского района, произошло возгорание. Работник предприятия заметил пожар и вызвал сотрудников МЧС. Огнеборцы локализовали возгорание, после чего в помещении обнаружили тело 62-летнего охранника. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Также в ночь на 18 февраля горел частный дом на улице Народной станицы Холмской. О произошедшем сообщила хозяйка, которая успела выбежать из здания. После тушения пожара в жилой комнате нашли тело 57-летнего брата женщины.
Рано утром 18 февраля загорелся дом, расположенный на улице Дзержинского в станице Советской Новокубанского района. О ЧП в экстренные службы сообщили местные жители. При пожаре погиб 51-летний хозяин дома. В этот же период станице Вознесенской Лабинского района после тушения возгорания в жилом помещении на улице Мира нашли тело 66-летнего местного жителя.
- Следователи продолжают работать в Новокубанском и Лабинском районах. По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки. После будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Пожар в Новокубанском районе Краснодарского края.Видео: СУ СК РФ по краю
ИСТОЧНИК KP.RU